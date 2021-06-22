В Госдуме предложили повысить налог для богатых

Глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых людей. Парламентарий считает, что ставку необходимо постепенно поднять до 35%.

Аксаков напомнил, что с 2021 года лица с доходом более пяти миллионов рублей в год будут платить 15% налогов вместо привычных 13%. По мнению депутата, это может стать основой для будущей прогрессивной шкалы налогообложения, в рамках которой ставка будет расти пропорционально росту доходов, сообщает Ura.ru.

Анатолий Аксаков предложил разделить состоятельных россиян на несколько категорий, к примеру – с доходом от пяти до 10 миллионов рублей и от 10 до 15 миллионов рублей. Первые будут платить 15%, вторые – 20% и так далее. Собранные средства парламентарий считает нужным направлять на поддержку нуждающихся граждан, передаёт "Общественная служба новостей".