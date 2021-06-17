Одни из самых лучших в Африке: глава СОМБ оценил уровень армии ЦАР

Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря работе российских инструкторов, организовавших обучение личного состава армии ЦАР.
«При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте», – заявил Иванов.
Активные действия радикалов, угрожающих столице страны городу Банги, вынудили руководство ЦАР обратиться за иностранной помощью. По соглашению с местными властями в республику прибыли инструкторы из РФ. Россияне, которых в различных публикациях приписывают к «ЧВК Вагнера»*, организовали подготовку для центральноафриканских силовиков.
Сотрудничество с Россией позволило африканской стране сохранить государственность и дать отпор вооруженным радикалам, стремящимся захватить власть.
* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.
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