Речь идет о самоходном зенитно-ракетном комплексе ближнего действия M1097 Avenger. Отмечается, что это вооружение предназначено для борьбы с низколетящими воздушными целями – самолетами, вертолетами, дронами и крылатыми ракетами. Это связано с растущей угрозой воздушных атак.
Пентагон озвучил планы по борьбе с террористами ИГ* («Исламское государство*», ИГИЛ* – деятельность организации запрещена в России), когда пытался объяснить нахождение своих сил в Сирии. Но на самом деле, борьба с радикалами является прикрытием для ведения подпольного нефтяного бизнеса. Американские военные вступили в сговор с местными бандформированиями для организации контрабанды нефти. Природное богатство Сирии вывозится за рубеж для продажи.
Следует отметить, что группировка ИГ была разгромлена на территории ближневосточного государства в 2020 году. Игиловцы были разбиты сирийскими правительственными силами при поддержке ВКС России. Также свой вклад в победу над террористами внесли бойцы «ЧВК Вагнера». Сейчас Сирия постепенно восстанавливается после затяжных боевых действий.
* Организация запрещена на территории РФ
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