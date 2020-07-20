Путин отправил Фургала в отставку

Российский президент Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Кроме того, главнокомандующий назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств, а также причастности к деятельности ОПГ.
Популярные темы форума
Разные религии с парнем
Почему уходят к молодым?
Кто по мне случал?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Влюбился в маму друга
Украинская кровь