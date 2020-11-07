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Политика
Путин: Мы сохраним добрую память о Жванецком

Путин: Мы сохраним добрую память о Жванецком

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новость о смерти легендарного артиста стала ударом обухом по голове для всей страны. Сатирик ушел из жизни в возрасте 86 лет.
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Своим уходом Михаил Жванецкий шокировал не только родных и близких, но и многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Одними из первых свои соболезнования в связи с его смертью выразили Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Владимир Познер, Регина Дубовицкая и даже президент Украины Владимир Зеленский.

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Вскрылись обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

Точная причина и обстоятельства смерти артиста не называются. Однако известно, что в последние годы он много болел. В январе у него диагностировали рак, а затем сатирик заболел коронавирусом. На его состоянии сказался и преклонный возраст. В сентябре Жванецкий объявил о прекращении концертной деятельности – на это у знаменитости уже не хватало сил.

Новость о том, что Михаил Жванецкий умер, вскоре докатилась и до президента России Владимира Путина. Глава государства выразил свои соболезнования родным и близким сатирика, отметив его талант и мастерство. По словам российского лидера, его афоризмы и рассказы стали символом целой эпохи.

"Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", – написал Владимир Путин в своей телеграмме.


Автор: 7 ноября 2020, 07:56 Источник: Официальный сайт президента России ✓ Надежный источник

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