Путин и Меркель срочно созвонились

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры и обсудили несколько важных вопросов, передает телеканал "360" со ссылкой на Кабинет министров ФРГ.
Собеседники пришли к выводу, что будут продолжать подготовку к саммиту в "нормандском формате", чтобы реализовать Минские соглашения. Кроме того, был поднят вопрос контрактов на транзит газа через Украину. Путин и Меркель выступили за ускорение переговоров по этому поводу.
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