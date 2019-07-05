Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе подозревают в госизмене

Задержанный по делу о госизмене 39-летний россиянин Александр Воробьев заявил, что работает помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе. В суде рассматривают ходатайство следствия об избрании задержанному ареста в качестве меры пресечения.
По данным издания URA.ru, подозреваемый находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
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