Хуже Януковича: Зеленского назвали марионеткой Москвы
Немногочисленные акции протеста против Владимира Зеленского, устроенные на днях националистами в Киеве, сопровождаются хорошо подготовленной информационной кампанией. Поводом для выступлений стала регистрация ближайшего соратника Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.
Однако, как пишет теперь украинская пресса, на самом деле цель протестов – Владимир Зеленский. Эксперты в Незалежной отмечают, что одному из предшественников шоумена на посту президента – Виктору Януковичу - потребовалось несколько лет, чтобы окончательно вывести народ из себя. Зеленскому на это потребовалось чуть больше месяца.
Авторы статьи в украинском издании "ДС" уверены, что активная часть общества выходит на улицы, только когда речь идет о существовании Украины. Майдан консолидирует либералов, консерваторов, космополитов и социалистов на одной баррикаде. И чтобы они все выступили единым фронтом, к власти должен прийти "антиукраинский, промосковский или просоветский президент" – в данном случае Владимир Зеленский.
Эксперты убеждают читателей, что Владимир Зеленский избран не украинцами, а Москвой – на роль возмутителя протеста. "Восстание против Зеленского готовят те, кого сам Зеленский считает людьми Зеленского", – пишут они. Авторы считают, что именно близкие к президенту люди постоянно оставляют для общества раздражающие послания – к примеру, о русском языке.
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