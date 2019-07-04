Путин напомнил правила поведения выскочке Зеленскому
Владимир Путин уверен, что самое время для президента Украины выполнить свои предвыборные обещания. К примеру, Владимир Зеленский хотел начать прямой диалог с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик и не назвать больше их сепаратистами, пишет RT.
Кроме того, Киев должен уважать минские соглашения, которые до сих пор игнорировал. В таком случае диалог станет возможным. "Конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания", – цитирует Путина телеканал "360".
Президент России признал, что новому главе Незалежной досталась страна, измученная принудительной украинизацией и запретом на использование русского языка, который является родным для миллионов граждан. Обстановка осложняется разгулом неофашизма и попытками властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир, передает слова Владимира Путина НСН.
Напомним, что 4 июля российский лидер прибудет с визитом на Апеннины. Владимир Путин встретится с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и Папой Римским Франциском. В преддверии визита политик дал интервью изданию Corriere della Sera.
Естественно, много вопросов было о ситуации на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что украинские граждане ожидают от Владимира Зеленского и его команды не громких слов, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки.
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