Путин отправил в отставку трех генералов

Глава МВД Чувашии генерал-майор Сергей Неяскин отправлен в отставку вместе с еще двумя руководителями силовых структур. Такой указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.
От должностей также освобождены начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор полиции Игорь Медведев и руководитель управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор Николай Скопинцев. Ранее, в феврале, Путин снял с должностей девять генералов одним указом.
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