Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума высказался о своем коллеге, президенте Украины Владимире Зеленском.
По словам главы России, он лично не знаком с Зеленским, но считает его хорошим актером. "Но одно дело играть кого-то, а другое дело кем-то являться", – цитирует Путина "Царьград", отмечая, что слова президента вызвали смех в зале. Российский лидер в заключение выразил надежду на знакомство с новым президентом Незалежной.
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