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Политика

Глава Пскова Цецерский пошел на повышение

Иван Цецерский. Фото: facebook.com/Иван-Цецерский
Псковского градоначальника Ивана Цецерского избрали руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняло учредительное собрание организации. В обязанности новой структуры входит координация усилий общественных организаций в сфере местного самоуправления.  
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Новое назначение – серьезное повышение для Цецерского. За его плечами огромный опыт работы в местном самоуправлении. О профессионализме политика говорит тот факт, что в феврале этого года его избрали президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России, объединяющего 27 муниципалитетов с населением около шести миллионов человек.

Цецерский работает в местном самоуправлении более 20 лет, с 1998 года, когда его, на тот момент начальника гарнизонного Дома офицеров, выбрали депутатом городской думы Пскова. После этого в местный парламент он избирался еще четыре раза по одномандатному округу.

Одна из главных заслуг Цецерского – активное участие в разработке и принятии нового Устава Пскова. Документ вводил "двуглавую" модель управления, в которой представительские и хозяйственные функции делились между главой города и руководителем администрации градоначальника.

В 2009 году, после того как новая модель начала действовать, депутаты Гордумы избрали Цецерского главой Пскова. На высший городской пост политик избирался еще дважды – в 2012 и 2017 годах.

Псковский Кром. Фото: www.globallookpress.com

Вместе с муниципальной работой Цецерский активно участвовал в решении проблем муниципального самоуправления в составе многих общественных объединений федерального и регионального уровней.

Так, в 2010 году он возглавил Ассоциацию "Совет муниципальных образований Псковской области", в следующем году – региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления. В том же 2011 году псковский градоначальник вошел в Совет по развитию местного самоуправления при президенте России.

Напомним, в середине мая была создана "Национальная ассоциация развития местного самоуправления". Помимо прочих, в новую структуру вошли члены Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Ассоциации городов Поволжья, Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза российских городов и других объединений.

Автор: Иван Поляков22 мая 2019, 20:18

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