Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попросила разрешения у Украины посетить Крым. Светская львица уже неоднократно заявляла, что не признает полуостров частью России.



С соответствующей просьбой Собчак обратилась в посольство Незалежной в России. "Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", – сказала Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам телеведущей, в случае посещения полуострова она уделит много внимания общению с крымскими татарами. Собчак заявила, что получает от них множество писем и собирается поговорить об их проблемах.

Украинские власти все еще не признают воссоединение Крыма с Россией, поэтому каждый визит на полуостров, отмечают в Киеве, должен проходить с согласия Незалежной. В противном случае украинские власти угрожают преследованием вплоть до тюремного заключения.

Примечательно, что ранее Собчак отказалась вести агитационную кампанию в Крыму. Теперь же бросается в ноги киевским властям, желая посетить полуостров, мнение жителей которого не значит для нее абсолютно ничего. Более того, учитывая авторитарный характер власти в Незалежной, просьба Собчак, по сути, обращение к главе Украины Петру Порошенко. Неудивительно, если Киев сполна попытается использовать поступок светской львицы в своих пропагандистских целях.

Между тем пользователи Сети распекли телеведущую за ее демарш. "Самый главный русофоб страны", – написал пользователь Twitter Влад Лубенец. "Это надругательство над всей Россией, так как Крым-Россия! как и просьбы к фашистскому правительству Киева, убивающему свой народ на Донбассе (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – вторит ему Волоснухина Елена.

Собчак: "Я направила письмо в посольство Украины. Если поеду в Крым, то только через Украину. Если получу разрешение на этот въезд - поеду туда"



Прекрасный кандидат в президенты. Лучше просто не бывает :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 6 марта 2018 г.

Напомним, Собчак заявляла о принадлежности Крыма Украине с самого начала своей предвыборной кампании. По ее словам, полуостров принадлежит Незалежной "в соответствии с международным законодательством". Его судьбу, уверена светская львица, Москва и Киев должны решать за столом переговоров.

Говоря об украинском суверенитете полуострова, Собчак не стесняется размещать в крымских СМИ предвыборную агитацию. Так, на днях она появилась на страницах правительственной "Крымской газеты". В редакции признали, что разместили агитацию вопреки собственному желанию.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта – в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В избирательном бюллетене будет восемь фамилий.

Помимо Собчак, которая баллотируется от партии "Гражданская инициатива", в гонке участвуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" и Максим Сурайкин из "Коммунистов России". Действующий президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

