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Политика

Турчак: Наша обязанность – доказывать лидерство "Единой России"

Андрей Турчак. Фото:kremlin.ru
"Единая Россия" не забывает, что "контрольный пакет", который она сегодня имеет, передан ей людьми. Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак рассказал о том, как партия доказывает свое лидерство.
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"Президент назвал главную идею, на которой должна быть основана ежедневная работа каждого члена и сторонника партии "Единая Россия". Мы никогда не забываем. И наша обязанность – ответственно относиться к этому кредиту доверия и каждый день доказывать свое лидерство в их интересах," – сказал Турчак.

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Политик отметил, что "Единая Россия" работает над новыми смысловыми направлениями и форматами взаимодействия с людьми, чтобы повестка партии всегда соответствовала их актуальным запросам. "Мы создаем лифты идей и новых кадров, работаем в сфере законодательного обеспечения развития страны", – отметил секретарь генсовета.

Президент Владимир Путин, выступая сегодня, 2 марта на встрече с участниками медиафорума ОНФ, заявил, что "Единая Россия" сейчас имеет "контрольный пакет", но если не сможет доказать свое лидерство, ситуация может поменяться.

"Сегодня та же "Единая России" она имеет "контрольный пакет", если ситуация будет как-то меняться, и если "Единая Россия" не сможет доказать свое лидерство, будет по-другому. Это мы должны точно иметь в виду, и сама "Единая Россия" должна иметь в виду", – цитирует Путина РИА Новости.

Автор: Александр Комаров2 марта 2018, 21:05

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