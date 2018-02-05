США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25

Вашингтон "глубоко озабочен" наличием переносных зенитных комплексов у боевиков в Сирии. США утверждают, что не поставляли такого оружия воюющим группировкам, а российский Су-25 был сбит "союзниками Турции".

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Инцидент с российским Су-25 может осложнить отношения между Москвой и Анкарой. Самолет был сбит ракетой "земля – воздух" в то время, как на низкой высоте проходил над городом Саракеб, который контролируется силами, оппозиционными Башару Асаду. В этом же районе присутствуют турецкие подразделения, отмечается в сообщении Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что удивлены наличием такого оружия у боевиков террористической группировки, ранее входившей в "Аль-Каиду" (запрещенную в России). Утверждается, что Вашингтон никогда не поставлял им ПЗРК.

"США никогда не поставляли ПЗРК какой-либо группировке в Сирии, и мы глубоко обеспокоены применением подобного оружия", – заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. А все утверждения о том, что США поставляют переносные средства ПВО в Сирию, не соответствуют действительности. Она опровергла утверждения, что Су-25 был сбит именно американским оружием.

Издание The Washington Post напоминает, что силы, выступающие против Асада, неоднократно просили поставить им ПЗРК. Однако США всегда выступали против, опасаясь, что комплексы могут попасть в руки террористов.

Как писали Dni.Ru, боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший задание в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, удар был нанесен из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Огненный ад в Идлибе: ВКС России два дня мстят американским террористам за гибель майора Филипова (ВИДЕО) https://t.co/WLOR0nsSom #ЭтоВамЗаПацанов pic.twitter.com/tJDsMEjRxL — #Я,РУССКИЙ (@za_Russia) 5 февраля 2018 г.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что оружие, которым сбили самолет, могло попасть в руки террористов несколькими способами. "Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок", – сказал эксперт.

Террористы, сбившие Су-25, сняли на видео место крушения самолета, а также район, где пилот дал последний бой. Также они сняли экипировку российского летчика. Судя по кадрам, он успел выпустить по наступавшим террористам целую обойму. Как сообщалось, пилот привел в действие ручную гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам.

