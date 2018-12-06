Стрельба на поражение и захват территорий: Украина сошла с ума

Верховная Рада приняла решения, которые осложнят и без того непростые отношения России и Украины. Депутаты разрешили военным открывать огонь на поражение на границе и отрезали кусок российской территории в акватории Черного моря.

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Незалежной или нападении на ее корабли. Такой документ приняла Верховная рада. Фактически депутаты подставляют украинских военных, ведь в случае даже незначительного вооруженного конфликта с Россией у них не будет никаких шансов.

Второй провокационный документ, принятый народными избранниками, расширяет контролируемую Киевом морскую территорию. Им определяется зона открытого моря на расстоянии 24 миль. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

Этот документ противоречит Конвенции по морскому праву, но в Киеве это никого не интересует, передает RT. Очевидно, что депутаты просто мстят России за задержанных моряков после устроенной Украиной провокации в Черном море.

Украина в два раза увеличила контролируемую территорию на море: https://t.co/1glgYa1HQr — Monitoring our time (@MonitoringOur) 6 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.

После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение и анонсировал масштабные армейские учения на границе с Россией. В Москве инцидент в Черном море назвали подготовленной в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинским лидером. Позже это подтвердил и сам глава российского государства.