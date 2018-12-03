Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
Президент России Владимир Путин внезапно признался, зачем затеял аннексию Крыма, войну в Донбассе и атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Такую утку запустил присутствовавший на саммите G20 в Аргентине украинский журналист.
Корреспондент опубликовал в своем Twitter видео с пресс-конференции Владимира Путина. Российский президент произносит всего несколько фраз - остальное "писатель" добавляет от себя. Якобы, говоря об олигархическом правительстве, Путин говорил о России – тогда как на самом деле президент как раз имел в виду власти в Киеве. Причем никакого двусмысленного толкования речь российского лидера не допускала – так что "писателю" пришлось просто вырезать из контекста несколько выражений.
"В условиях таких провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине он описывается несколькими словами – кому война, а кому мать родна. Вот это первая причина, почему действующая власть не заинтересована в мирном урегулировании. И вторая – всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике", – сказал Путин.
Путин внезапно признался, зачем затеял аннексию Крыма, войну в Донбассе и атаку на украинских моряков pic.twitter.com/CBV2h5uRJ3— Денис Казанський (@den_kazansky) 2 декабря 2018 г.
В полной же версии ответа президента России на вопрос корреспондента НТВ изначально понятно, что речь идет о провокационных действиях властей Украины.
Тем временем президент Незалежной Петр Порошенко продолжает жаловаться, что Владимир Путин отказывается с ним говорить после инцидента в Керченском проливе. По словам украинского лидера, он готов к телефонному разговору в любом формате – в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.
Ранее в Кремле подтвердили, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Владимиром Путиным действительно был. Однако он не состоялся - "из-за целого ряда факторов", пишет РИА Новости.
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