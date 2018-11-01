На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией

Киев не может не реагировать на то, что Москва ввела санкции в отношении украинских граждан. В Верховной раде призывают власти готовиться к войне.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко испытывает гордость от того, что попал на 54-ю строку списка попавших под санкции украинских политиков. Ведь в этом же перечне, на 3-м месте – сам глава МВД Украины Арсен Аваков.

Властям в Киеве не время сидеть сложа руки. Следует ответить – для начала точечными санкциями против россиян, считает Геращенко. В ответном украинском списке, по мнению депутата, должны быть имена российских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. Кроме того, уверен парламентарий, следует конфисковать имущество тех сенаторов и депутатов, кто в 2014 году поддержали воссоединение Крыма с Россией.

Депутат подкрепил свои размышления известными изречениями: "Око за око, зуб за зуб", "Хочешь мира – готовься к войне". "Впереди у нас долгие годы противостояния с путинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет", – написал Геращенко в Facebook.

Что же касается введенных Россией в отношении Украины санкций, то от них, по мнению парламентария, пострадают следующие группы: политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией, должностные лица, которые обязаны это делать, украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории Крыма и Донбасса.

Некоторых включенных в российский список политиков Москва хочет таким образом "легализовать" перед выборами. На самом же деле эти люди – агенты Кремля, уверен Геращенко.