Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался готовностью страны ввести визовый режим с Россией. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее предупредил, что такие выпады повлекут аналогичный ответ.

Украинские политики продолжают соревноваться в выдвижении не просто бессмысленных, но и вредных предложений. Одним из самых ярких подобных проектов является идея о введении визового режима с Россией.

Москва неоднократно предупреждала: подобные шаги вызовут зеркальную реакцию с ее стороны, что создаст украинцам серьезные проблемы. Однако это не мешает Киеву регулярно поднимать вопрос о введении виз.

Выступая на телеканале "112 Украина", министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что его ведомство готово ввести визовый режим в случае принятия соответствующего решения. И этого "будет мало", добавил он. По мнению чиновника, въезд россиян должен осуществляться по биометрическим паспортам и при условии последующего контроля.

Лавров: Если Украиной будет введен визовый режим, мы ответим визовым режимом pic.twitter.com/9rTWlSwvOW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 июня 2017 г.

Однако реализации этих планов ждать не стоит, уверены эксперты. "Абсолютное политическое заявление, дальше которого украинская сторона вряд ли пойдет", – цитирует РИА ФАН политолога Андрея Петрова.

В противном случае Киев обречет огромное число граждан на безработицу. "5% населения, а это примерно каждый 20-й украинец, работают в России. И если визовый режим будет введен, Россия ответит симметрично", – отметил специалист.

По мне так, пусть вводят визы. Не вижу в этом не чего плохого. Россия от этого только выиграет, и улучшет контроль за гасторбайтерами — Евгений Баруткин (@Baradun1981) 9 июня 2017 г.

Для россиян введение виз ударом не станет. По словам Петрова, они не особенно стремятся попасть на Украину, и препоны на границе их не испугают. Этого нельзя сказать об украинцах, для большинства из которых возможность работать в России – последняя надежда обеспечить достойную жизнь своим семьям.

Введение виз автоматически вынесет их за пределы правового поля. Однако Киев ведет себя так, будто намерен серьезно осложнить жизнь трудящимся в России украинцам или вовсе превратить их в безработных.