Поддержка Путина достигла беспрецедентного уровня
Доклад экспертов ФоРГО подготовлен на основе анализа данных социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и Фондом "Общественное мнение". Авторы пришли к выводу, что структура "путинского большинства" стабильна: оно включает представителей всех социальных, демографических и политических слоев общества. В географическом плане "большинство" также распределено относительно равномерно по регионам и населенным пунктам страны.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Владимир Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в гонке. Тем не менее, "путинское большинство" демонстрирует высокую политическую активность и способность к мобилизации. Рост числа россиян, поддерживающих действующего главу государства, как отмечают эксперты, происходит прежде всего за счет молодежи - а также тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в прошлых избирательных кампаниях.
Некоторые эксперты ранее прогнозировали, что экономические и внешнеполитические проблемы проредят ряды сторонников Путина. Однако исследование ФоРГО показало, что это число, напротив, растет, а сложности их только сплотили. Эксперты убеждены, что "путинское большинство" - ведущая политическая сила в предстоящем большом электоральном цикле 2017-2018 годов. Именно она определит результаты выборов "президентских выдвиженцев" в российских регионах, а позже сыграет решающую роль на главных выборах страны.
ИМЯ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ − РОССИЯ!.. #НашаРоссия #Путин #цитаты #ПатриотыРоссии #мскверимвРоссию https://t.co/pG2NoAhHfL pic.twitter.com/UGRl9OjKEt— МСК/Верим в Россию (@list_golden) 4 мая 2017 г.
Поддержка действующего президента среди россиян, как выяснили социологи, беспрецедентна. Эксперты ФоРГО подчеркивают, что "путинское большинство" не видит альтернативы действующему президенту. "Высокие показатели возможной электоральной поддержки Путина в 2018 году подкреплены безальтернативным характером предпочтений его сторонников. Ни один из действующих политиков России в их представлении не сопоставим с Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора", – говорится в докладе.
Выяснили эксперты и основные ценности, которые объединяют сторонников Владимира Путина. Это сильная Россия, самостоятельно определяющая направление своего развития и свободное от навязывания чужой политической воли. Кроме того, названы патриотизм, демократия как тип общественного устройства, рыночная экономика, а также социальная справедливость и социальные гарантии для всех россиян.
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