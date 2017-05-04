Поддержка Путина достигла беспрецедентного уровня

Сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация не вызвала оттока сторонников действующего президента России. "Путинское большинство", напротив, консолидировалось – более того, его ряды существенно пополнились. Такие выводы представлены в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), представленном 4 мая.

Доклад экспертов ФоРГО подготовлен на основе анализа данных социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и Фондом "Общественное мнение". Авторы пришли к выводу, что структура "путинского большинства" стабильна: оно включает представителей всех социальных, демографических и политических слоев общества. В географическом плане "большинство" также распределено относительно равномерно по регионам и населенным пунктам страны.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Владимир Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в гонке. Тем не менее, "путинское большинство" демонстрирует высокую политическую активность и способность к мобилизации. Рост числа россиян, поддерживающих действующего главу государства, как отмечают эксперты, происходит прежде всего за счет молодежи - а также тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в прошлых избирательных кампаниях.

Некоторые эксперты ранее прогнозировали, что экономические и внешнеполитические проблемы проредят ряды сторонников Путина. Однако исследование ФоРГО показало, что это число, напротив, растет, а сложности их только сплотили. Эксперты убеждены, что "путинское большинство" - ведущая политическая сила в предстоящем большом электоральном цикле 2017-2018 годов. Именно она определит результаты выборов "президентских выдвиженцев" в российских регионах, а позже сыграет решающую роль на главных выборах страны.

Поддержка действующего президента среди россиян, как выяснили социологи, беспрецедентна. Эксперты ФоРГО подчеркивают, что "путинское большинство" не видит альтернативы действующему президенту. "Высокие показатели возможной электоральной поддержки Путина в 2018 году подкреплены безальтернативным характером предпочтений его сторонников. Ни один из действующих политиков России в их представлении не сопоставим с Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора", – говорится в докладе.

Выяснили эксперты и основные ценности, которые объединяют сторонников Владимира Путина. Это сильная Россия, самостоятельно определяющая направление своего развития и свободное от навязывания чужой политической воли. Кроме того, названы патриотизм, демократия как тип общественного устройства, рыночная экономика, а также социальная справедливость и социальные гарантии для всех россиян.