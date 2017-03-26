На "Евровидение" предложили отправить Савченко
Савченко исполнила композицию "Месяц по небу ходит". Пользователи Сети были настолько поражены ее талантом, что даже предложили ей обратиться к "Первому каналу" с просьбой взять на "Евровидение" вместо Юлии Самойловой. Видео было опубликовано на YouTube.
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