На "Евровидение" предложили отправить Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко впечатлила мир своими вокальными талантами. Политика предложили отправить на "Евровидение".

Савченко исполнила композицию "Месяц по небу ходит". Пользователи Сети были настолько поражены ее талантом, что даже предложили ей обратиться к "Первому каналу" с просьбой взять на "Евровидение" вместо Юлии Самойловой. Видео было опубликовано на YouTube.