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Политика

Фильм о могучем Путине восхитил Запад

Владимир Путин. Фото: Dennis Grombkowski/Gettyimages.ru
Американский телеканал CNN показал документальный фильм "Самый могущественный человек в мире", посвященный президенту России. По словам западных журналистов, Владимир Путин имеет колоссальное влияние по всему миру, а многие иностранные политики не скрывают симпатий к нему.
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Фильм был показан на CNN вечером 13 марта. Его автором стал популярный на Западе политический аналитик Фарид Закария. По его словам, он пытался понять, каким образом Владимиру Путину удалось стать самым влиятельным человеком на планете.

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Секрет президента Путина

По мнению Закарии, силу России при Путине обеспечивают три составляющие: военная мощь, кибермощь и якобы имеющийся культ личности главы государства. Именно кибернетическая мощь позволила Кремлю вмешаться в президентские выборы в США, уверен эксперт.


Как утверждает обозреватель CNN, произошло это из-за того, что между Владимиром Путиным и Хиллари Клинтон возникла неприязнь во время работы последней госсекретарем США. "Путин болезненно воспринимал критику со стороны Клинтон в 2011–2012 годах, во время арабской весны и протестов в России, думая, что ее действия направлены на дестабилизацию положения в России", – заявил Закария.

Автор фильма признал, что с приходом Путина страна вышла на стабильную траекторию социально-экономического развития, поддержанного внутриполитическим спокойствием. По его словам, особенно это было заметно после "неуравновешенного" Ельцина, при котором расцветало олигархическое правление, а простые люди стремительно беднели.

Уверенное руководство социально-экономическим и политическим развитием страны, отметил Закария, стало причиной популярности главы российского государства на Западе. Такой уровень поддержки "даже не снился" американским президентам, добавил он.

Стоит отметить, что фильм вызвал большой интерес у западной аудитории. Доказательством является бурная реакция пользователей социальных сетей, которые принялись активно высказывать свое мнение о ленте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что создатели картины попытаются вырваться за рамки голословной антироссийской истерии, главным лейтмотивом которой является якобы вмешательство Москвы в американские выборы. "Фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", – сказал он.

Автор: Иван Поляков14 марта 2017, 09:54
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