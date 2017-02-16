Максакову единогласно исключили из "Единой России"

Президиум московского отделения "Единой России" 16 февраля провел заседание по поводу членства в партии Марии Максаковой. Решение о ее исключении было принято единогласно, передает РИА Новости. Секретарь Московского отделения "ЕР" Андрей Метельский объяснил, что Максакова нарушила закон "О политических партиях", умолчав о наличии второго гражданства.

