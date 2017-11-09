У Собчак выявили большие проблемы с логикой

Слова Ксении Собчак о поддержке санкций относятся только к олигархам. Представитель претендента на участие в президентских выборах попыталась оправдать патрона после ее заявлений о пользе антироссийских шагов Запада.

У Ксении Собчак проблемы с логическим построением фраз. По крайней мере, так заявила официальный представитель телеведущей и светской львицы Ксения Чудинова. Словарный запас самого пресс-секретаря, надо сказать, тоже поражает воображение.

Чудинова убеждает, что высказывания ее шефа нельзя считать антироссийскими. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", – объяснила официальный представитель Собчак. Она отметила, что перевод был правильный, однако "логическое построение этой фразы не дошло до конца".

В интервью телеканалу кандидат в президенты сказала, что поддерживает ограничительные меры, которые Вашингтон ввел против Москвы. Ксения Собчак заявила, что Россия нарушила нормы международного права, поскольку "Крым – украинский", передает РИА Новости.

"Мы нарушили международное соглашение, и санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю… Но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?" – возмутилась Ксения Анатольевна.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 17 2017 в 12:49 PDT

Как писали Dni.Ru, заявление кандидата уже прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Собчак думает, если она училась в МГИМО, то хорошо разбирается в международных отношениях, сказал Соловьев. "Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо – так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел – на роль судьи в международном трибунале", – заметил журналист. Однако, по его словам, фамилия Собчак не фигурирует в списке кандидатов на должность руководителя этих международных структур. Поэтому светская львица может делать какие угодно заявления – но не стоит даже пытаться обсуждать их всерьез.