У Собчак выявили большие проблемы с логикой
У Ксении Собчак проблемы с логическим построением фраз. По крайней мере, так заявила официальный представитель телеведущей и светской львицы Ксения Чудинова. Словарный запас самого пресс-секретаря, надо сказать, тоже поражает воображение.
Чудинова убеждает, что высказывания ее шефа нельзя считать антироссийскими. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", – объяснила официальный представитель Собчак. Она отметила, что перевод был правильный, однако "логическое построение этой фразы не дошло до конца".
В интервью телеканалу кандидат в президенты сказала, что поддерживает ограничительные меры, которые Вашингтон ввел против Москвы. Ксения Собчак заявила, что Россия нарушила нормы международного права, поскольку "Крым – украинский", передает РИА Новости.
"Мы нарушили международное соглашение, и санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю… Но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?" – возмутилась Ксения Анатольевна.
Как писали Dni.Ru, заявление кандидата уже прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Собчак думает, если она училась в МГИМО, то хорошо разбирается в международных отношениях, сказал Соловьев. "Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо – так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел – на роль судьи в международном трибунале", – заметил журналист. Однако, по его словам, фамилия Собчак не фигурирует в списке кандидатов на должность руководителя этих международных структур. Поэтому светская львица может делать какие угодно заявления – но не стоит даже пытаться обсуждать их всерьез.
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