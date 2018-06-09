Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь

Телеведущая Светлана Зейналова опубликовала фото с младшей дочерью. Звезда призналась, что с головой ушла в материнство.

В своем Instagram Светлана опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлена с ребенком на руках. Телеведущая выглядит немного утомленной и опухшей. Видимо, уход за малышкой лишил ее сна и отдыха.

Тем не менее звезда, кажется, счастлива – она вовсю улыбается в камеру. А вот лица малютки не разглядеть: виден только лобик и маленькая ручка со свойственными для новорожденных складочками и морщинками.

"Всем Peace! Или дай пять, если тоже поел и пошел спать 😂😂😂😂 мама вошла в состояние, которое называется "я готова обсуждать с вами только цвет стула и больше меня ничего не волнует... политика? Культура? Реформа образования? Нет, не слышала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией написала под снимком телеведущая.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 9 Июн 2018 в 5:34 PDT

Поклонники выразили солидарность с Зейналовой. Многие мамочки отметили в комментариях, что такое состояние им очень знакомо. "Прекрасные прекрасные мгновения! Наслаждайтесь. Это и есть счастье! 😍👍", "Это прекрасное состояние, здоровья вам", "Зачем политика и культура, когда столько счастья на руках!! От цвета стула сейчас многое зависит))", "А пальчики то какие длинные! Точно пианистка будет!!!", "Светаааа! Как я вас понимаю! У меня малышу год и я только сейчас стала отходить от полного погружения в ребенка 🤪", – писали пользователи соцсети в комментариях.

Напомним, популярная телеведущая родила дочь 27 мая. Отцом ребенка является гражданский муж Светланы Зейналовой Дмитрий, который на несколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился. Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года.