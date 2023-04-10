Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Понедельник 10 апреля

21:17"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки 19:48"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву 18:50"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 18:00Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет 17:40Житель Саратова забил отца молотком 17:20"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол 17:00В ДТП с грузовиком и фурой в Подмосковье погиб водитель 16:40"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом 16:20"Верить или нет": престарелая Долина увлеклась мистикой после нападения толпы 16:00Гармаш объявил о выходе второй части собравшего 7,5 миллиарда рублей фильма "Чебурашка" 15:40В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь 15:20Умерла звезда группы ABBA 15:00"Больно смотреть": теряющий из-за болезни память перекроенный Киркоров оконфузился на людях 14:41"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы 14:40Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену 14:20"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью 14:00Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене 13:40"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова 13:40Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле 13:20"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна 13:00Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы 12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки

"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки
68

Дела у Никиты Преснякова идут не совсем гладко.

Пока Никита Пресняков обосновывается в США, на родине у него висят незаконченные дела. В одном из них он пошел по стопам звездной бабушки Аллы Пугачевой. Как и артистка, Никита продает свою элитную недвижимость. Сын Кристины Орбакайте хочет избавиться от особняка в Подмосковье стоимостью 225 миллионов рублей.

Интересно, но этот дом — подарок Аллы Пугачевой. Распродающий наследство Никита Пресняков решил сохранить за собой только квартиру в Москве. Если решит вернуться в Россию, ему будет где переночевать.

А если не захочет ехать к себе, его с радостью примет другая бабуля — Елена Преснякова. Женщина рассказала, что в дела внука не вмешивается, но старается всегда быть на связи.

"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать", — комментирует мать Владимира Преснякова.

С одной стороны, Елена Петровна может грустить, что внук отрекся от нее, как от звездной бабушки. Он живет далеко, времени уделяет мало. Известно, что на расстоянии отношения между родственниками теряются. Однако, с другой стороны, Никита Пресняков часто звонит бабушке и рассказывает об успехах в работе. Это значит, что молодому человеку важно сохранить отношения.

10 апреля 2023, 21:17
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой

Поселился вместе с семьей в кладовке и сдал сына в интернат: что случилось с Пресняковым
Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Елена Петровна Преснякова (Кобзева)

Елена Петровна Преснякова (Кобзева) певица

"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву

"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву
Названа звездная наследница Аллы Пугачевой. С тех пор, как Алла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнеса не стихают.

"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения

"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения
Назвала причина, почему Никита Пресняков так и не стал отцом. Музыкант, лидер собственной группы, а теперь и популярный клипмейкер Никита Пресняков с прошлого года живет в США.

Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет

Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет
Реакция сына Яны Рудковской оказалась непредсказуемой. В 2009 году продюсер Яна Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко.

"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол

"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол
У Верки Сердючки нашлись новые проблемы. 49-летний артист Андрей Данилко прославился в России под весьма интересным амплуа.

"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом

"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом
Карьера Ивана Урганта опустилась на новый уровень. Последний год жизнь Ивана Урганта подбрасывает ему новые и новые вызовы.

Выбор читателей

09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09/04Вск"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 09/04ВскТест: угадай фильм по культовому наряду 09/04Вск"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве