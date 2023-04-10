"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки

Дела у Никиты Преснякова идут не совсем гладко.

Пока Никита Пресняков обосновывается в США, на родине у него висят незаконченные дела. В одном из них он пошел по стопам звездной бабушки Аллы Пугачевой. Как и артистка, Никита продает свою элитную недвижимость. Сын Кристины Орбакайте хочет избавиться от особняка в Подмосковье стоимостью 225 миллионов рублей.

Интересно, но этот дом — подарок Аллы Пугачевой. Распродающий наследство Никита Пресняков решил сохранить за собой только квартиру в Москве. Если решит вернуться в Россию, ему будет где переночевать.

А если не захочет ехать к себе, его с радостью примет другая бабуля — Елена Преснякова. Женщина рассказала, что в дела внука не вмешивается, но старается всегда быть на связи.

"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать", — комментирует мать Владимира Преснякова.

С одной стороны, Елена Петровна может грустить, что внук отрекся от нее, как от звездной бабушки. Он живет далеко, времени уделяет мало. Известно, что на расстоянии отношения между родственниками теряются. Однако, с другой стороны, Никита Пресняков часто звонит бабушке и рассказывает об успехах в работе. Это значит, что молодому человеку важно сохранить отношения.