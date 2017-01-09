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09:14
9 января 2017
просмотры: 123

Пьяная девушка упала с 5-го этажа на юге Москвы

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На юге Москвы ранним утром 9 января молодая женщина выпала из окна пятого этажа. ЧП случилось в Пролетарском проезде. Как сообщает Life.ru, москвичка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, упала и зацепилась за ветки на уровне третьего этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей.  

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