Москвич выжил после падения с седьмого этажа

Молодой человек выпал из окна седьмого этажа дома по Озерной улице на западе Москвы. Он приземлился на снег и остался жив. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего с тяжелыми травмами в одну из столичных клиник. Портал Life.ru публикует видео с места происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.