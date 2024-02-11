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Воскресенье 11 февраля

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Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет

Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет
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Самым заметным модным трендом архитектурного дизайна последних лет стал ригельный кирпич. Руководитель розничных продаж Леонардо-Стоун Алла Харина рассказала, что популярность его растет как в профессиональной среде, так и среди частных домовладельцев.

Ригель – это формат тонкого длинного кирпича размером до 55 см по длине при высоте до 5 см. Такая вытянутая форма позволяет визуально расширить пространство и придает кладке особую изысканность. Как известно, мода циклична, и многие тренды к нам триумфально возвращаются, ригель – не исключение, его история уходит корнями в далекое прошлое. Историческим аналогом ригельного кирпича считается Плинфа – пласты тонкого обожженного кирпича большого формата, которые использовались для постройки монументальных сооружений в Римской империи, Византии и в Древней Руси. Из плинфы получалось возводить очень устойчивые стены, что в свою очередь, позволяло строить высокие здания, которые выделялись среди стандартных городских построек.

Процесс производства плинфы был достаточно сложным и дорогостоящим, поэтому из нее строили только особенные, дорогие здания – храмы, дворцы, знаменитые триумфальные арки, это повлияло и на репутацию самого материала – он стал символом избранности, величия и богатства.

С появлением стандартного кирпича плинфу стали забывать, но в 20 веке, в эпоху индустриализации и активной застройки городов, появилась потребность в материале, который выделял бы элитные дома среди однообразных кварталов. Идея вытянутого кирпича пришлась как нельзя кстати, но воплотить ее оказалось не так-то просто, в силу специфики технологического процесса при удлинении формата кирпича до 500 мм в процессе сушки и обжига образовывалась кривизна, но двум европейским заводам в Англии и Дании все-таки удалось почти одновременно решить эту сложную задачу и запустить производство нового LONG-формата. Ригельный кирпич используют в строительстве самых стильных строений во всем мире, особым спросом он пользуется в европейских странах, там этот тренд сейчас на пике архитектурной моды, в нашей стране ригель последние несколько лет также набирает популярность, особенно любимым он стал у архитекторов и дизайнеров, которые все чаще выбирают этот необычный формат, чтобы придать своему проекту современный и эффектный вид.

Фото: Алла Харина

Ригельный кирпич прекрасно смотрится в комбинированных фасадах – хорошо сочетается с деревом, штукатуркой и декоративными элементами, «оживляет» глухие стены без окон и дверей, придает им определенную динамику. Идеально подходит для домов с большим процентом остекления и с трендовой фальцевой кровлей.

Еще одно новое веяние – не выделять цоколь, ригель в этом случае тоже будет прекрасным вариантом. Такой кирпич гармонично вписывается в различные архитектурные стили – от футуристических и лофтовых строений до классики и Райта.
Ригель актуален не только для облицовки фасадов, его используют для отделки цоколей, малых архитектурных форм, а также с успехом применяют в дизайне интерьеров, например, при оформлении акцентных стен, каминов или целых арт-пространств.
На современном строительном рынке Ригель представлен в виде клинкерного или керамического кирпича и декоративной плитки ригель-формата, которая особенно актуальна при отделке внутри помещений.

По цветовой гамме самыми популярными сейчас являются оттенки серого, черного и коричневого, также остаются в тренде белые и красные оттенки, и все больше растет спрос на миксы (сочетание нескольких оттенков одного цвета), которые позволяют добиться большей натуральности и индивидуальности кладки. Важно помнить, что цвет и глубина шва очень сильно меняет общее восприятие стены, чаще всего для шва выбирают белый, цементный серый или черный цвет. Ригель может укладываться вертикально, елочкой или стандартно горизонтально с разными видами шва (в кирпичном "шахматном" порядке, с одинаковым небольшим смещением в каждом последующем ряду или хаотично с «бегающим» швом), каждый вид придает кладке свое особое очарование. Ригельный кирпич создан для истинных ценителей архитектуры. Это мода, которая уже стала классикой, и которая останется с нами надолго.

11 февраля 2024, 09:16
Фото: Pexels/Pixabay
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