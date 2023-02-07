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Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 19 февраля

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ПРЕМЬЕРА

"Трое в парке, не считая собаки"

Это простая, без потрясений, но очень нежная история прощальной любви двух сердец, в которых вовсю бушует "осень жизни". Он – вдовец с несбывшейся мечтой стать оперным певцом, она – застенчивая дама с собачкой (словно чеховским символом тотального одиночества), чье общество для нее по-настоящему не обременительно. Познакомившись однажды в парке, на собачей площадке, главные герои, которых с мягким щедрым юмором и врожденным очарованием играют Ольга Остроумова и Геннадий Хазанов, пытаются принять внезапный подарок небес. Но всегда есть кто-то третий, кто следуя классическому сюжету, возникнет на пути ускользающего счастья…

18 февраля, ТКЗ "Дворец на Яузе".

Фото: пресс-служба

"Я ничего не помню"

В обновленном театральном пространстве LA’Театра пройдет премьера спектакля Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера. В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Станислав Любшин и Наталья Тенякова. Для режиссера спектакля это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по шедевру американского писателя о любви, дружбе, одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни. Грустная и смешная история выдающегося драматурга в исполнении больших артистов станет первой постановкой в серии премьер текущего сезона.

19 февраля, LA’Театр.

Фото: пресс-служба LA’Театра

"Старгород"

На сцене открытого театрального пространства "Арт-платформа" состоится премьера спектакля негосударственного театрального проекта Андрея Горбатова "Старгород" по мотивам романа Николая Лескова "Соборяне". Автором пьесы выступила Нина Садур. Простодушный дьякон Ахилла пытается спасти тело безымянного утопленника от превращения в учебное пособие, а душу учителя гимназии от адского пламени. Жители Старгорода волей-неволей оказываются вовлечёнными в битву за кости мертвеца. Кому они достанутся? Есть ли в них душа человеческая, можно ли ее найти, потрогать и взвесить? А если нет — значит ли это, что и Бога тоже нет? Спектакль поставлен в жанре наивной русской эксцентрики. В ролях – народный артист РФ Валентин Клементьев, заслуженная артистка РФ Марина Иванова, Глеб Пускепалис, Олег Савцов, Юлия Чуракова и многие другие.

9 февраля, Новый Манеж.

Фото: пресс-служба

"Коралловый остров"

При создании постановки режиссер Артем Терехин вдохновлялся одноименной повестью шотландского писателя Роберта Баллантайна, в которой подростки в результате кораблекрушения попадают на необитаемый остров. Это одно из самых известных произведений, относящихся к поджанру "робинзонада". Отсылки к "Робинзону Крузо" Даниеля Дефо здесь присутствуют не только на уровне сюжета — книга Баллантайна создана по всем канонам романа воспитания, в духе эпохи Просвещения. В спектакле, созданном по мотивам повести, также поднимаются нравственные, общественные и психологические вопросы. В спектакле заняты молодые артисты — выпускники мастерской Олега Кудряшова 2022 года. Это вторая постановка с их участием в Театре Наций — в сентябре 2022 года в репертуар Нового Пространства вошел дипломный спектакль "Толстая тетрадь", поставленный режиссером Татьяной Тарасовой по одноименному роману Аготы Кристоф.

9, 10, 11 февраля, Новое пространство Театра Наций.

Фото: Пресс-служба Театра Наций/Иван Пономаренко

ТЕАТР

"Ложные признания"

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Но дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет устроить жизнь юноши по собственному расчету – женить на деловитой компаньонке Мартон. А в это время мать Араминты мечтает выдать ее за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?.. Тонкая комедия, где все слова многозначны, а герои играют на чужих чувствах, пытаясь разобраться в своих. В ролях: Виктория Исакова, Вера Алентова, Александр Дмитриев, Андрей Заводюк.

14 февраля, театр им. Пушкина.

Фото: пресс-служба / Юрий Богомаз

МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

Мюзикл по песням популярной ленинградской четверки "Секрет" уже несколько месяцев идет в ежедневном прокате с большим успехом – его уже посмотрели и полюбили более 100 тысяч зрителей! События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Ежедневно, МДМ.

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

"Виртуозы гитары"

Лучшие гитаристы Испании, Таиланда и России примут участие в XVII Московском международном фестивале "Виртуозы гитары". В программе – самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов. Участники: Анабель Монтесинос (Испания), Экачай Джеаракул (Тайланд), Артём Дервоед, Дмитрий Илларионов, Вера Данилина, Елена Ревич (скрипка), Граф Муржа (скрипка), Максим Новиков (альт), Борис Андрианов (виолончель), Юрий Медяник (баян), Сергей Шамов (кахон, перкуссия), Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова, дирижер – Михаил Татарников.

16, 18 февраля, Концертный зал им. Чайковского.

МАРАФОН

"Психосоматика-2023"

Спикеры мероприятия ― известные эксперты в области психосоматики ― расскажут, как с помощью работы со своим состоянием вернуть радость жизни и вдохновение, исцелиться от душевных и физических заболеваний. Участники марафона узнают, как войти в состояние потока и расслабленности с помощью психосоматики, управлять собой через сны, работать с мышлением через гипноз и самопрограммирование, найти ключи для решения жизненных кризисов, проблем со здоровьем, отношениями и финансами с помощью психосоматики. Этот уникальный марафон проходит при поддержке Института психосоматики Артема Толоконина ― одного из лучших психотерапевтов по версии Forbes. Мероприятие состоится в онлайн-формате для всех желающих. Зарегистрироваться можно по ссылке https://2023.psy-university.com.

11 февраля.

Фото: пресс-служба

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 14:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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