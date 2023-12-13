Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог

В конце года сил не остается практически ни на что. А предновогодняя суматоха утомляет еще больше: то закрытие отчетов, то длинные пробки из-за снега. А учитывая, что сам по себе 2023 был далеко не простым годом, остается только гадать, где же взять энергию на новогодние праздники и начало нового рабочего года? Давайте разбираться с психологом и консультантом по личностному развитию Мариной Гарбажа.



Для начала выясним, на что именно уходят ваши силы. Может, вы занимаетесь слишком многими вещами одновременно и ни одно не можете довести до конца? Делаете то, что не любите?



Допустим, мы выяснили причину. Что теперь вы можете сделать, чтобы не просто сохранить свои текущие ресурсы, но и приобрести их перед началом года?

1. Не забывайте о том, что у вас всегда есть выбор. Мы сами можем выбирать, уходить ли нам в агрессию или оставаться с хорошим эмоциональным фоном. Как только вы чувствуете, что вам "накрывают" негативные мысли, спросите себя: "А ваша ли эта мысль? Хотите ли вы уходить в негатив оставаться в нем?"

2. Грамотно расставляйте приоритеты. В жизни очень много людей и дел, для которых требуются ваши время, внимание и силы. Вам следует определить то, что является наиболее ценным и приоритетным. К примеру, если для вас важнее всего провести время с семьей и детьми, то не нужно брать на себя лишний проект по работе и задерживаться в офисе допоздна. Эта тактика позволит уделить время тому, что для вас действительно важно, сохранить энергию и не уйти в негативный эмоциональный фон.

3. Планируйте свое время, энергию и дела. Так у вас будет четкий план, а вы будете знать куда и зачем идете. Вы всегда сможете обратиться к первоначальным целям и настроиться на верный курс.

4. Посвятите время тому, что любите. Ничто не заряжает энергией так, как любимое дело и люди. Проведите вечер в кругу семьи, сходите в театр на любимую постановку, прочитайте книгу и допишите картину, которую давно откладывали. Занимайтесь теми делами, в которые вы не только вкладываете силы, но и от которых получаете много энергии и вдохновения.

