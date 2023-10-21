Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 октября

Осень в разгаре. Но дождь и ветер не помеха для хорошего настроения. Тем более, когда вокруг столько интересного и даже замечательного!

КОНЦЕРТ

Анита Цой

Каждое выступление Аниты Цой – удивительное сочетание восточной загадочности и полета широкой русской души. Искренность, преданность сцене и всепоглощающая любовь к зрителю. Анита умеет и любит удивлять своего слушателя: из лирической утонченной героини она на глазах превращается в рок-королеву или диско-диву. Оценить это можно будет на концерте Народой артистки России уже скоро. Она в сопровождении "живого" оркестра исполнит схиты "Полет", "Небо", "Береги меня", "На Восток", "Сумасшедшее счастье" и многие другие.

27 октября, клуб Magnus Locus.

ТЕАТР

"Тетка Чарлея"

История "Тетки Чарлея" Брендона Томаса широко известна по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!" Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану…, пока не приезжает настоящая Донна Люция. В спектакле Дмитрия Астрахана по этой пьесе будет много юмора и ярких актерских работ Ивана Мамонова, Татьяны Веденеевой, Вадима Андреева, Джульетты Шабановой, Вадима Колганова, Александра Овчинникова.

25, 26 октября, Театр на Трубной.

"Меж двух миров"

О чем этот мюзикл? О любви. О невероятной любви.

О любви, которая продолжается даже после смерти влюбленных. Мюзикл "Между двух миров" приглашает вас в захватывающее путешествие, где правят страсть, любовь, мистические тайны Каббалы и искрометный юмор. В ролях: Ефим Шифрин, Лика Рулла, Валерия Ланская и другие. Композитор – Александр Журбин. Режиссер – постановщик – Нина Чусова.

25, 26 октября, Театр эстрады.

"Лес"

На перекрестке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев (Сергей Удовик) и трагик Несчастливцев (Вячеслав Ковалев). Дорога доводит их до "Пеньков" — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской (Анна Ардова), где творится "темный лес". Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив. Этот спектакль Егора Перегудова приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения А.Н.Островского и 100-летию постановки Вс.Э. Мейерхольда "Доходное место".

28, 29 октября, театр им. Вл. Маяковского.

"9 ряд. 10, 11 место"



Действие пьесы "9 ряд. 10, 11 место" происходит в Художественном театре в разные годы – от его первых лет до сегодняшнего дня. Среди персонажей – основатели, артисты, служители МХТ. Но это не экскурс в историю, а история любви, мелодрама.… Из года в год Он и Она приходят на спектакль "Три сестры" и встречаются в 9 ряду партера. Их связывает чувство, прошедшее испытанием временем, им есть что вспомнить. И то, как однажды он подарил ей на 8 марта штурманские часы, и как он ждал ее два часа под дожднм на углу проезда Художественного театра и а она то ли прочла, то ли нет... Спектакль посвящен 125-летию Художественного театра.

26 октября, МХТ им. Чехова.

ДЕТЯМ

"Коза Луиза и НЛО"

Автор этой сказки, современная писательница и художница Наталия Айги, создала удивительный мир, населенный современными, смешными и трогательными персонажами, у которых есть необычная мечта – увидеть НЛО, в который, конечно, не верят взрослые. Сюжет пьесы не отступает от известной книжной версии про Козу Луизу: однажды в волшебном лесу Поросята-непоседы, обожающие современный рэп, и малыш Козленок, увлеченный компьютерными играми, отправляются на поиски НЛО, но попадают в непростую ситуацию из-за обманщика Волка. На помощь им приходит Коза Луиза и ее дочь, маленькая Козочка, ведущая в соцсетях стримы о лесных приключениях. Над спектаклем работала известная художница, мозаист и монументалист Мария Архипова. Именно она предложила срастить на сцене мир реальный и мир виртуальный. Так появились гаджеты, современная одежда, музыка в стиле рэп и яркие декорации из кубиков, похожие на пиксели.

28 октября, Детская сцена театра Сатиры.

СКОРО

"Щелкунчик"

Народный артист Росии Юрий Петухов представляет свою версию легендарного "Щелкунчика". Сценография и костюмы, созданные Анатолием Нежным, вторят задумке балетмейстера, и зрителя ожидает множество неожиданных визуальных решений. Эта удивительная, таинственная, добрая рождественская сказка – настоящий новогодний семейный спектакль с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, с использованием гранта предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

5 и 6 ноября, театр танца "Гжель".

"Шостакович. Симфония №13. Бабий Яр"



Симфония №13 прозвучит на мультимедийном концерте в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета и трех хоров – Московской мужской еврейской капеллы, Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А.Юрлова и Государственного академического русского хора им. А.Свешникова. Партию баса исполнит солист Мариинского театра и приглашенный солист Большого театра России Михаил Петренко. В расширенный состав хора войдет 80 человек – в честь 80-летней годовщины освобождения Киева Красной армией. Исполнение будет сопровождаться кадрами хроники и демонстрацией видеоролика, в котором поэму прочтут известные артисты и музыканты – Александр Розенбаум, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Леонид Каневский, Эммануил Виторган, Андрей Мерзликин, Евгений Маргулис, Алексей Кравченко, Игорь Бутман, Дмитрий Губерниев.

6 ноября,МТС Live Холл.