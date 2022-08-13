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Lifestyle
Как спланировать отпуск, чтобы не отдать все деньги?

Как спланировать отпуск, чтобы не отдать все деньги?

Анна Невзорова

Анна Невзорова блогер

 Руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт и автор блога
Позволить себе отдых с комфортом и при этом не выйти за рамки своего бюджета может каждый, если знать на чем можно сэкономить. Как снизить расходы на путешествие?

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Авиабилеты, отель, трансфер, система питания – по всем этим пунктам можно существенно сократить бюджет отпуска в общей сумме на 30-40%, при этом не потеряв в качестве и обеспечив себе яркий, насыщенный запоминающийся отдых.

Основное правило – раннее бронирование тура! Чем раньше вы оплачиваете тур, тем дешевле он вам обойдется и тем лучше будут условия отпуска – достойный отель, комфортные апартаменты, выгодная система питания, удобный трансфер!

Ещё один момент, который поможет сэкономить – выбор наиболее бюджетного варианта авиаперелета. Например, перелет на лоукостере, чартерным рейсом или рейсом с пересадкой всегда намного дешевле, чем прямой рейс.

Избегайте так называемые даты повышенного спроса – затяжные праздники, календарные выходные, школьные каникулы. Спрос на туры в этот период высокий и соответственно цены увеличиваются. Хотите сэкономить? Подвиньте отпуск на другие даты!

Еще одна важная составляющая тура – система питания. Иногда приобретать пакет тура с питанием по системе "все включено" абсолютно не рационально. Например, если вы не любитель спиртных напитков и вполне можете обойтись бокалом вина за ужином. В таком случае, не рекомендую переплачивать за all inclusive. Питание по системе "полный пансион" (завтрак, обед, ужин), вполне удовлетворит ваши потребности и поможет существенно сократить стоимость тура.

Сэкономить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей можно на таком незначительном факторе, как номер с видом на море. Конечно, просыпаться под шум волн – приятная опция, но если есть необходимость оптимизировать свои затраты на отдых, то один из вариантов – выбрать номер с видом на окрестности.

На Мальдивских островах есть возможность снизить стоимость путевки, если выбирать виллы не на первой линии пляжа, а немного удаленные от берега – в саду. Особого дискомфорта это вам не принесет, но на итоговом бюджете тура очень отразится. В Турции же часто предлагают номера в дополнительных корпусах, они отдалены от основной инфраструктуры, зато стоимость ниже, да и зачастую расположены в более тихой части территории отелей.

Всегда есть возможность сэкономить на трансфере из аэропорта, сделав выбор в пользу общественного транспорта, и, кстати, романтика такой поездки запомнится вам гораздо больше, чем привычный трансфер.

Планирование отпуска на "низкий сезон" курорта позволит ощутимо снизить стоимость тура. В периоды уменьшения наплыва туристов, авиакомпании и отели делают скидки, чтобы избежать убытков и заполнить пустующие места. Например, в Турции "низким сезоном" принято считать апрель-май и период с конца сентября по начало ноября. Принимать солнечные ванны на полупустых пляжах, посещать экскурсии, любоваться природой и вдыхать горно-морской воздух в этот период – сплошное удовольствие, при этом скидки на туры внушительные и отпуск получится очень бюджетным.

Еще рекомендую обратить внимание на отели, которые планируют открытие в ближайшее время. Отдых в новом отеле по стоимости выйдет примерно на 50-60% дешевле. Дело в том, что новым отелям необходимо привлечь туристов, собрать позитивные отзывы и создать себе хорошую репутацию, и поэтому они предоставляют очень хорошие скидки первым посетителям. Таким образом вы получите крутую возможность одним из первых побывать в новом и классном месте по бюджетной цене.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.youtube.com / Liana Travel
Автор: 13 августа 2022, 22:18 Источник: Дни.ру

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