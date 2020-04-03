Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Пятница
3 апреля
Лента новостей
18:01
Стало известно о возвращении Меркель на работу после карантина
17:37
"Сам напросился": Михаил Боярский рассказал о переломанных пальцах
17:23
Вдова Лужкова вновь стала самой богатой россиянкой
17:00
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
17:00
Народ о возвращении Бурунова: Хоть что-то приятное
16:57
"Полная задница": Соколовский пережил страшное после развода с Дакотой
16:56
Ученый озвучил новый прогноз по числу зараженных коронавирусом в России
16:53
В Петербурге собаки загрызли женщину
16:49
Старики умирают первыми: пожилая Дубовицкая в панике из-за смертельного вируса
16:46
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
16:34
Стало известно о передозировке у Собчак
16:28
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
16:26
Можно ли повторно заразиться? Врач ответил на вопрос о коронавирусе
16:03
Звезда "Фабрики звезд" увела мужа у беременной коллеги Киркорова
15:48
Рукоблуд Солнцев взвыл без секса на карантине
15:41
В Подмосковье две школьницы провалились под лед
15:35
Светлаков назвал россиян людьми с ограниченными возможностями
15:35
Все показы Недели Моды пройдут онлайн
15:25
Коронавирус спровоцировал психическую эпидемию
15:16
"Обнаружил на диване с искаженным лицом": Виторган потерял самоконтроль
15:16
Молодая жена родила бывшему Навки
15:11
Знаменитый дизайнер умер от коронавируса
15:00
Коронавирус – только начало: человечеству предрекли новую катастрофу
14:55
"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
14:53
Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года
14:43
Мишустин жестко высказался о борьбе с коронавирусом в России
14:42
Сорвался: вскрылись неожиданные подробности ухода Шепелева с Первого канала
14:35
Энистон заставила возбужденного Питта томиться без секса
14:32
В Подмосковье женщина зарезала сожителя
14:22
В Курганской области мужчина угнал машину скорой помощи
14:21
"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой
14:11
Звезда сериала "Паромщица" Вадим Андреев о грязном семейном скандале
14:09
Под Архангельском произошла смертельная авария
14:00
Седокова заявила о желании сбежать из страны
13:54
"Не стоит засорять свой мозг": Климова отреагировала на панику из-за коронавируса
13:50
В Архангельской области пьяный мужчина убил продавщицу в магазине
13:36
Возможен летальный исход: российская актриса попала в больницу с неутешительным диагнозом
13:22
"Дал ей затрещину хорошую": Башаров откровенно об избиении жен
13:16
"Не выдержали неделю вместе?": Мария Кожевникова показала синяк под глазом
13:14
Предсказан скорый конец НАТО из-за коронавируса
13:11
"Можно в обморок упасть!": сидящий на карантине Верник шокировал своим внешним видом
13:09
"С волосами лучше": лысый Газманов вызвал оторопь
13:01
Жительница Сочи до смерти забила грудного ребенка
12:48
Москвичей предупредили о резком усилении ветра
12:32
"А как же карантин?": Пегова в спортзале продемонстрировала стройные ножки
12:28
"Вброс": сделано заявление о мерзкой лжи Степаненко о Петросяне
12:26
"Думать надо о сильных": Собчак высказалась о пандемии коронавируса
12:21
Стоянов раскрыл детали жутких мучений друга перед смертью
12:04
"Не выпущу": пенсионерка Успенская спуталась с молодым смазливым красавчиком
11:54
Как переживают самоизоляцию в доме звезды "Великолепного века"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
Lifestyle

Коронавирус спровоцировал психическую эпидемию

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Новостные сводки превратились в непрерывный драматичный "монолог" о коронавирусе. Фрагменты общей повестки бесконечно пересылаются, дополняются недостоверной информацией или вовсе вырываются из контекста. Так и появляются фейковые новости, а с ними – паника.  

Продолжение: Можно ли повторно заразиться? Врач ответил на вопрос о коронавирусе
прочитано 625 раз

Сейчас ложные инфоповоды несут равносильную вирусу опасность – разжигают психическую эпидемию. Врач психотерапевт Айна Громова рассказала о разрушающих последствиях желания "бояться вместе" и дала полезные советы, как справиться с тревожностью и направить свою нерастраченную в самоизоляции активность в мирное русло. 

Связаны одной цепью 

Еще каких-то пару месяцев назад красивое название страшной болезни "коронавирус" скромно мелькало в рунетовской ленте новостей. Большинство из нас не придавали этому значения и уж тем более не думали, что самыми ходовыми словами долгожданной весны станут "самоизоляция", "карантин" и "гречка". 

Теперь же мы сидим по домам и гадаем: "а что будет дальше?". Кому-то справляться с подобными предположениями легче, другим, более подверженным паническим настроениям, сложнее удержать баланс под гнетом "многотонных" информационных пластов. Но и те, и другие определенно точно находятся под весом нависших над миром неизвестности и тревожности. 

"Сколько люди живут на свете, столько и существует одна закономерность – паника передается по цепочке. В какой-то момент она превращается в психическую эпидемию, которую всегда очень трудно контролировать", – сказала психиатр. 

Когда у человека в коре головного мозга формируется доминанта тревоги и паники, рациональных решений он принять уже не может.  

Во время коллективного страха люди перестают мыслить рационально, отмечает эксперт. Исчезает позиция каждого отдельного человека, и появляется та самая "психология толпы". 

Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/www.globallookpress.com

"Когда наступает настоящая психическая эпидемия люди в каждой новости начинают видеть ужасные прогнозы для своего будущего. Усугубляет все то, что соседи, родственники, друзья только об этом и говорят. Другие темы для общения словно исчезают. Важно знать, что когда у человека в коре головного мозга формируется доминанта тревоги и паники, рациональных решений он принять уже не может. Эти эмоции не дают ему продумать, что делать, чтобы спасти себя и свою семью. Такая позиция приводит к проигрышу, поэтому нельзя становиться элементом психической эпидемии", – подчеркнула Громова. 

Для того, чтобы начать контролировать этот процесс, нужно первым делом прекратить пересылать непроверенные новости и не омрачать общую картину своими или чужими предположениями. 

"Давай бояться вместе" 

Во время пандемии в огромном количестве информации сложно понять, где – правда, а где – ложь. Прочитав очередную пугающую статью про коронавирус, люди спешат поделиться этой во всех смыслах вирусной новостью в своих соцсетях. Многие даже не задумываются, что часто такой контент создается на основе непроверенных источников. 

Слив страхов не только не убережет от опасности, но и не даст возможности в нужное время предпринимать нужные действия.  

"Когда человек испытывает тревогу, у него появляется желание "слить" ее на кого-то другого, чтобы он боялся также как он. Но на самом деле тревога от этого не снизится, так как ты на ней зациклен. И непроверенные новости только повышают ее. При этом, человек, который является инфотранслятором и продуцирует в окружающий мир высокий уровень напряжения, не в состоянии в этот же момент думать о собственном благополучии", – сказала специалист. 

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Главным стоп-моментом в такой ситуации может стать осознание последствий своих поступков. Слив страхов не только не убережет от опасности, но и не даст возможности в нужное время предпринимать нужные действия. 

Также, не стоит забывать, что неподкрепленная достоверными фактами информация, может нести в себе смертельную опасность. И это не преувеличение. 

"Пересылая непроверенные статьи, вы невольно становитесь тем человеком, чьи новости запускают стрессовую реакцию у других людей. Ваши действия могут спровоцировать у человека, предрасположенного к сосудистой катастрофе, инфаркт или инсульт. На фоне страха могут произойти фатальные последствия. Чаще задавайте себе вопрос: "Хотите ли вы стать человеком, который пустил информацию, вызвавшую у других стресс?". Важно всегда помнить, что, распространяя что-либо в Сети, мы все несем моральную ответственность перед теми, кто это увидит", – подчеркнула психиатр. 

Правильное инвестирование собственных ресурсов 

Если во время карантина вы не знаете, как себя реализовать и начинаете накручивать себя и всех вокруг, выдохните и задайте себе вопрос: "В чем заключается моя личная ответственность в это время?". 

"Я всегда за то, чтобы тратить свои резервы, свои психоэмоциональные силы с пользой. Если у вас активная жизненная позиция, то постарайтесь использовать ее в этой время по-доброму. Правильное инвестирование собственных ресурсов позволит не нагнетать панику, а вершить реальные дела. Можно, например, стать волонтером и приносить пожилым людям продукты и лекарства", – советует эксперт. 

Фото: Samot/blickwinkel/www.globallookpress.com

В период воцарившейся в мире нестабильности многие люди ощущают свою беспомощность. Однако это не так. Буквально каждый может сделать свой весомый вклад в улучшение ситуации. 

"Сейчас колоссальные множество людей несут эмоциональные потери – переживают не только из-за коронавируса, но и по поводу разрушения бизнеса и нестабильной экономической ситуации. Понятно, что размер убытков у всех разный. В нынешнее время зарабатывают производители масок и антисептиков. Но, пандемия закончится и жизнь снова вернется на круги своя. Сейчас важно сберечь свое эмоциональное состояние, не допустить развитие стрессового расстройства, формирования зависимости. Рано или поздно люди вернутся к прежнему режиму жизни. Снова будут работать, продвигать свои услуги и покупать продукты. Все восстановится, ведь у людей останутся их потребности. 

"Если вы хотите, чтобы это все быстрее закончилось, то вместо того, чтобы пересылать фейковые новости, лучше подумайте о положительных моментах. О том, как пандемия сплотила людей. Например, тот же Китай, который уже справился с эпидемией, в настоящее время поставляет гуманитарную помощь в Европу. Там каждый человек – это дисциплинированный солдат, и когда таких людей много – общество преодолеет любые угрозы. Давайте ровняться на хорошие примеры!" – сказала врач психотерапевт.

3 апреля 2020, 15:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Сам напросился": Михаил Боярский рассказал о переломанных пальцах
"Полная задница": Соколовский пережил страшное после развода с Дакотой
Старики умирают первыми: пожилая Дубовицкая в панике из-за смертельного вируса
Стало известно о передозировке у Собчак

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Это праздник": народ в восторге от появления сексуальной и стильной Заворотнюк

Дочь заявила, что любит звезду больше жизни
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года

Россия готовится к затяжному противостоянию с эпидемией
Шоу-бизнес

Звезда "Фабрики звезд" увела мужа у беременной коллеги Киркорова

Девушка светится от счастья
Шоу-бизнес

"Ужасно": как выживает в самоизоляции ослабленный борьбой с раком Юдашкин

Кутюрье серьезно задумался

Гороскоп

Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+