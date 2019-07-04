Назван лучший растворимый кофе

Специалисты организации "Росконтроль" изучили образцы популярных брендов растворимого кофе. Эксперты рассмотрели такие марки, как Nescafe, Italica, Bonvida, "Каждый день", Auchan, "Жокей" и MacCoffee/FAVORITE. Продукцию исследовали по 30 параметрам. Результаты проверки были опубликованы на сайте издания Lenta.ru.
Выяснилось, что все образцы являются безопасными для употребления. Содержание токсичных веществ в продукции не превышает норму. В то же время растворимый кофе трех брендов – Italica, Жокей" и MacCoffee/FAVORITE – попал в черный список "Росконтроля" из-за признаков фальсификации.
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