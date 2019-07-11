Чего нельзя делать в сексе современной женщине
А ведь некоторыми запретами действительно не следовало пренебрегать… Итак, что не стоит делать в сексе современной женщине?
Это настоящий бич современных женщин. Коварные мужчины воспользовались сексуальной революцией в своих целях. Теперь безо всяких угрызений совести они требуют от своих партнерш вещей весьма спорных – анального секса, секса втроем, свингерства и тому подобного. А дамы, в свою очередь, боятся им отказать – а вдруг он уйдет к другой, которая согласится? Нет, я не говорю о том, что сексуальные эксперименты – это плохо. Я, скорее, о том, что женщина сама должна страстно желать необычного интима, а не удерживать им мужа из последних сил. Девочки, сохраняйте достоинство и следуйте собственным желаниям, а не пытайтесь угодить мужчине любой ценой…
Это та же проблема, которую мы уже рассмотрели, только немного с другого ракурса. Если в первом случае на секс женщину толкает страх потерять мужчину, то во втором – страх старения. Постоянно слыша о различных средствах анти-эйдж, пластических операциях и омолаживающих клизмах, женщина начинает паниковать и пускается во все тяжкие.
Самое страшное, что к ощущению "последнего вагона" женщина может прийти и в 40, и в 35, и даже в 30 лет. Надо ли говорить, что качество партнеров, да и самого секса о этого резко падает? Зрелый возраст дан нам для того, чтобы не спеша раскрывать грани чувственности, а не работать санитаром дискотек.
Увы, этим советом грешат сейчас не только модные секс-коучи, но и некоторые гинекологи. Между тем, не установлено никакой более или менее значимой связи между частотой половых актов и здоровьем женщины. Организм требует сексуальной разрядки – то есть оргазмов. Вот без них действительно могут начаться проблемы. Однако, обеспечить себе оргазм при помощи вибратора – дело нескольких минут. Для этого вовсе не нужен мужчина. Что же касается случайных связей непонятно с кем, то они, скорее, принесут заболевания, передающиеся половым путем, чем здоровье.
Короче говоря, я призываю женщин за шумом сексуальной революции слышать собственные желания, а не впадать в крайности, насилуя собственную природу. В современном мире вовсе не обязательно играть роль секс-бомбы. Особенно, если не очень-то и хотелось…
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