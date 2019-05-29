Синдром Квазимодо: почему люди недовольны своей внешностью

Природа создала каждого человека уникальным. Между тем, мы все время пытаемся себя изменить: люди с кудрявыми волосами их выпрямляют, с прямыми – завивают, смуглые отбеливают кожу, у кого кожа светлая – загорают, высокие хотят быть ниже, кто ростом не вышел – мечтают подрасти… Но иногда недовольство собой переходит все границы, и возникает синдром Квазимодо. Подверженные этому комплексу люди не могут смириться со своими недостатками и пытаются во что бы то ни стало от них избавиться, обращаясь к косметологам и пластическим хирургам.

Эксперты рассказали "Дни.ру", откуда рождается феномен недовольства собой и что с ним можно сделать.

Синдром Квазимодо – это образное название для достаточно серьезного расстройства психики, вызванного хроническим недовольством собственной внешностью. Научное наименование этого отклонения – дисморфофобия. Клинический психолог Люция Сулейманова уточняет, что зачастую дисморфофобия развивается без конкретного недостатка, человеку лишь кажется, что он есть. "По статистике 14 % людей на планете страдают этим заболеваниям. Такие люди большую часть своих денег тратят на улучшение внешности и на устранение мнимых недостатков. Из ярких примеров, это Майкл Джексон, Леди Гага, которые сами признавались, что страдают расстройством", – говорит эксперт.

Мы все немного обезьянки, объясняет Сулейманова. Наше развитие связано с процессом подобия –смотрим на других и повторяем то, что они делают. Но иногда этот процесс может усугубляться. У детей, которым родители запрещают как-то менять свою внешность, это может вызвать протест, особенно в подростковом возрасте.





Недовольство собой чаще всего возникает у людей деспотичного воспитания, которым с детства твердили, что они нехороши собой. В зоне риска развития подобного расстройства помимо подростков находятся женщины, переживающие возрастной кризис. Как правило, комплекс Квазимодо сопровождает еще какие-то психологические проблемы. Порядка 80% людей, страдающих депрессиями и неврозами, навязчивыми состояниями, обязательно страдают и этим синдромом.

Основные признаки наличия синдрома Квазимодо:

постоянное разглядывание себя в зеркале,

использование аксессуаров или очков, чтобы скрыть лицо,

навязчивая идея сделать пластическую операцию, когда люди с этим синдромом начинают их делать, то не могут остановиться,

постоянное сравнение себя со знаменитыми людьми,

злоупотребление искусственным загаром, у таких людей в целом в избытке косметические средства,

невыполнение договоренностей по причине своего внешнего вида (например, настроение поменялось, и человек отказывается делать то, что пообещал),

на фоне недовольства собой у человека начинает развиваться чувство неполноценности, он может перейти к самоизоляции, чтобы меньше общаться с другими людьми,

наличие зависти и мстительного отношения к людям с привлекательной внешностью.

Как поясняет психолог, смысл не в том, что такие люди идеализируют красоту других – они обесценивают свою собственную, они не видят, что они сами хороши. Одни обесценивают себя более жестко, даже жестоко и бескомпромиссно, а другие более спокойно и доброжелательно. Все зависит от степени развития расстройства.

"Не будем забывать, что всегда масло в огонь добавляет социум, который навязывает критерии красоты. Причем, это общемировая проблема. К примеру, 70% кореянок делают операцию по европейскому веку, и у них так принято. В 16 лет родители им дарят сертификат на эту операцию, то есть "переделывание" себя там поддерживается обществом", - рассказывает Люция Сулейманова.

По словам эксперта, люди с явными признаками синдрома Квазимодо, или дисморфофобии редко сами приходят за помощью к психологам и психиатрам, так как свою патологическую озабоченность внешностью они считают нормальным стремлением привлекательно выглядеть. Как правило, они попадают на врачебный прием только после совершения попыток суицида, или их приводят родственники. Центральное место в лечение дисморфофобии у подростков и взрослых занимает терапевтическая работа, так как человек должен изменить свои установки, изменить отношение к себе и развить адекватную самооценку. Эта болезнь – обратимое состояние, уверяет клинический психолог, главное донести до человека правду, а он не всегда хочет ее знать.

И если к психиатрам недовольные своей внешностью люди не заглядывают, то к косметологам и пластическим хирургам их тропа не зарастает. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Юрий Диков рассказывает: когда к нему приходят пациенты с горящими глазами, которые хотят изменить все и сразу, ему приходится останавливать таких людей и не давать принимать поспешных решений.

"Нужно стараться выяснить, что привело пациента к решению изменить себя. Он хочет этого сам или, кто-то из близкого окружения давит и подталкивает его к переменам. Нужно определить, есть ли показания к той или иной операции. Если показаний нет, то нужно постараться уговорить пациента не делать операцию, или хотя бы дать человеку время спокойно обдумать свое решение. Нужно понимать, что пациенты, которые патологически недовольны своей внешностью, могут быть абсолютно недовольны результатом проведенной операции. Их психологическое состояние неустойчивое, они могут обратиться к пластическому хирургу и на фоне депрессивного состояния. В таких случаях реакция пациента вообще непредсказуема. Грубо говоря, он может отойти от наркоза и тут же пожалеть о своем решении. Если идти на поводу у таких пациентов, можно испортить пациенту жизнь, а себе – репутацию", – говорит Юрий Диков.

А вот пластический хирург Андрей Ворошкевич уверяет, что большое количество операций не всегда показатель наличия синдрома Квазимодо. Ведь иногда человек делает одну масштабную операцию, допустим, подтяжку лица в 50 лет, а затем добавляет небольшие незначительные коррекции.

По словам Ворошкевича, синдрому Квазимодо больше подвержены женщины, хотя встречаются и мужчины. В целом женщины чаще всего недовольны своей внешностью, дамы в возрасте – возрастными изменениями, молодые чаще всего имеют претензии к носу. Бывает, что девушки приносят на прием фото голливудских див и просят нос как на картинке. Приходится объяснять, как делаются фотосессия, что такое правильный ракурс, работа со светом и так далее. Нужно донести информацию, что при других обстоятельствах, с живой мимикой нос будет выглядеть совсем по-другому.

"В нашей работе нужно быть особенно осторожными с теми, кто переоценивает свои недостатки, которых либо нет, либо они незначительны и уж точно не требуют оперативного вмешательства. Такие пациенты желают абсолютного результата, а он в принципе недостижим. Нужно уметь отказывать пациенту, стараться ему аккуратно в мягкой форме объяснить, что ему ничего делать не нужно", – говорит хирург.

Инструктор по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова, предлагает недовольным собой переключить внимание с радикальных мер на самосовершенствование – тем более что не все могут себе позволить сделать операцию из-за страха или недостатка финансовых средств. Нелюбовь к себе, по мнению Ольги Малаховой, сопровождается неуверенностью в себе. Такие люди думают, что если измениться внешность, то изменится и вся жизнь. И это может быть и так, но главное более осознанно относится к своему телу и прилагать правильные усилия. Например, если человек полный, и начинает заниматься спортом, то постепенно эти занятия будут приносить ему удовольствие, ведь в мышцах вырабатываются гормоны счастья – эндорфин, дофамин. Если человек начинает заниматься собой, у него меняется питание, мировоззрение, меняется тело. В результате работа над собой ведет к уверенности в себе, человек больше общается и более счастлив.

Для женщин, которые страдают от возрастных изменений, по мнению эксперта, тоже есть выход без косметологических методов и пластических операций. Они могут помочь себе, изменив питание и пищевые привычки, избавившись от ежедневного антифитнеса, к которому относятся сутулость, постоянно опущенная голова из-за смартфонов, жевание с одной стороны и так далее. Если делать гимнастику для лица, следить, чтобы выражение его не было напряженным, если правильно ухаживать за лицом и делать все это регулярно, то человек начнет преображаться.

"Мы живем в активное время рекламы, соцсетей, блогеров, которые без конца пропагандируют то, как должен выглядеть человек. Нужно отбросить навязанные стереотипы и идеалы. Нужно помнить, что патологическое недовольство собой держит человека в постоянном стрессе, а любой стресс сопровождается различными внутренними восполнениями и приводит к заболеваниям", – говорит инструктор по омоложению.

Чтобы убрать ощущения недовольства собой, нужно научиться любить свое отражение и понять, что другого тела у нас не будет, а то, что у нас есть, нужно уважать, хранить и беречь. Достаточно рассмотреть свои достоинства, понять, что мы уникальны, другого такого человека нет – даже близнецы не идентичны. Человек должен оставаться самим собой, а не быть чьей-то копией.