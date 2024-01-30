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Вторник 30 января

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Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован
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Пострадавших нет.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на улице Гиляровского. Об этом сообщило Агентство городской новостей "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Пожар произошел на втором этаже реконструируемого здания. Горели строительные материалы.

Спасатели локализовали огонь на площади 10 квадратных метров. С кровли здания сняли двух человек.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы опровергли сообщения об аварии в Троицком и Новомосковском административных округах. В пресс-службе заявили, что все системы энергоснабжения работают в штатном режиме. На опубликованных в Сети кадрах видны последствия короткого замыкания кабеля. Неполадка оперативно устранена.

30 января 2024, 16:28
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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