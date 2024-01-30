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Вторник 30 января

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Горхозяйство Москвы: Данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности

Горхозяйство Москвы: Данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности
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В комплексе городского хозяйства опровергли сообщения, опубликованные в ряде телеграм-каналов.

Комплекс городского хозяйства Москвы прокомментировал публикации о якобы аварии на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Пресс-служба комплекса отметила, что все системы энергоснабжения работают в штатном режиме. Потребители получают электричество.

"Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", – говорится в телеграм-канале комплекса горхозяйства.

На опубликованные в Сети кадры попали последствия короткого замыкания кабеля. Неполадку оперативно устранили.

В четверг, 4 января, в результате пожара временно нарушилось энергоснабжение на северо-востоке Москвы. На следующий день специалисты полностью устранили последствия возгорания и восстановили энергоснабжение домов.

30 января 2024, 14:32
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
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