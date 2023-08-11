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Пятница 11 августа

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Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотника силами ПВО

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотника силами ПВО
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На месте работают экстренные службы.

Утром в пятницу беспилотник предпринял попытку пролета в Москве. Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обломки аппарата упали на Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных повреждений нет, подчеркнул градоначальник.

Система ПВО в среду отразила попытки пролета двух беспилотников в направлении Москвы. Дроны уничтожили в районе Домодедово и Минского шоссе. Пострадавших и разрушений нет.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. Временное ограничение на прием и отправление самолетов ввели в аэропорту Внуково.

11 августа 2023, 11:39
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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