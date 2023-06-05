Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России

Всего 12 человек пострадали и обратились за помощью к медикам.

В Дмировграде Ульяновской области двенадцать человек пострадали от отравления алкоголем, шестеро из них умерли. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает RT.

Отравления людей некачественным алкоголем фиксировали на протяжении трех дней. Люди покупали крафтовый сидр и магазине разливных напитков, которым и отравились. Когда стало понятно, что речь идет о массовом отравлении, к делу подключился СК.

Глава города Андрей Большаков заявил, что сейчас проводится заседание комиссии по ЧС по данному трагическому случаю. Сейчас из торговых точек изымается сидр, который попал под подозрение. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших оказывают адресную помощь, пишет Ura.ru.

По данным "Царьграда", такие же отравления фиксируют в Самарской области. Там от этого скончались трое.



