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Пятница 28 апреля

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В Москве в пруду нашли двух утопленников

В Москве в пруду нашли двух утопленников
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СК РФ начал проверку по факту ЧП.

На западе Москвы, на дне Беловежского пруда дайвер обнаружил тела двух утопленников. Личности погибших еще не установлены, лишь известно, что они были одеты в оранжевые костюмы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту чрезвычайного происшествия Следственный комитет РФ уже начал проверку. RT со ссылкой на ведомство уточняет, что утопленники в пруду на западе столицы были обнаружены в пятницу, 28 апреля. Согласно предварительной версии, погибшие весной провалились под лед.

28 апреля 2023, 15:00
Фото: pixabay.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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