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Умерла прославленная солистка Большого театра

Умерла прославленная солистка Большого театра
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Певице было 35 лет.

Печальная новость пришла из Москвы. Скончалась прославленная солистка Большого театра Анна Бондаревская. Об этом сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

По данным "Радио 1", смерть оперной певицы наступила в минувшую субботу, 22 апреля. Артистке было всего 35 лет.

Как уточняет телеканал "360", Анна Бондаревская служила в оперной труппе Большого театра. Она прославилась благодаря исполнению партий Лауры в опере "Иоланта", Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и других.

27 апреля 2023, 10:40
Фото: pixabay.com
Царьград✓ Надежный источник

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