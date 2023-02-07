В промзоне на севере Москвы произошел пожар

На севере российской столицы произошел пожар. Известно, что спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов.

По информации телеканала "360", пожар произошел в производственном корпусе, огонь заметили в вентиляционной камере на шестом этаже. Причина возгорания не обнародована.

Также стало известно, что в Екатеринбурге сгорел салон эротического массажа. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек, сообщает URA.ru.

RT передает, что в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар. С шестого февраля горят сотни контейнеров для морских перевозок.

