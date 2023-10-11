Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Среда 11 октября

13:10Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом 12:30Цой рассекретила настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты 12:20В свадебный переполох Успенской и Киркорова вмешалось третье лицо 12:16Появились разоблачающие Ларису Гузееву кадры: И вот что сняли 12:04Обложивший себя иконами Михалков обескуражил народ: Что произошло? 11:39Дала потрогать и оценить: 62-летняя Малышева появилась в белье на глазах у публики 10:17Замена уехавшей Пугачевой: красавец-актер Бикович стал певцом 10:10Сломавшая в страшной автоаварии бедро Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне 10:03Новое имя и новая жизнь: Анджелина Джоли решилась на перемены 09:42Как живет Ирина Купченко после смерти Василия Ланового 09:28Моложе на 19 лет: звезда России Ходченкова изменилась до неузнаваемости 09:13Красавица Барановская прилюдно вызвала истерику на Первом канале 08:00Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки 06:33Как подготовить автомобиль к наступлению холодов 04:05Боятся мужчины: Наталия Гулькина откровенно о личной жизни 02:12Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино 00:20Проклятие или совпадение? Дочь загадочно погибшей актрисы Голубевой настигла та же участь 23:00Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей 22:19За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой 21:36Обожаемая миллионами звезда "Папиных дочек" стала жертвой мошенников 21:02Ширвиндт вслед за Галкиным* сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке 20:30Ивлеева раскрыла правду о чудесной связи с Ефремовым: Огромный 19:59Недоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке 19:15Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности 18:45Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза 18:05Переснятую на современный лад советскую комедию покажут россиянам на Новый год 17:35Отслуживший в Израиле Виторган рискует оказаться на фронте 16:11Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло 15:18"Есть страх, что останусь хромать": Асмус рассказала подробности восстановления после перелома 15:14Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву 14:54Разъехались: почему Анита Цой больше не живет с мужем под одной крышей 14:28Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой 14:19Привыкающий к протезам Костомаров детально рассказал о планах выйти на лед в городах России 14:04"Беру перерыв в отношениях": Седокова объявила поклонникам важную новость 13:40Сжег мосты: Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Брежневой 13:36Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки 13:34Семенович в откровенном купальнике произвела фурор пышными формами 12:16"Квадрат старости": какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача 12:09Два кризиса стали причиной развода Брежневой и Меладзе 11:33Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами 11:15"Нужно бежать в бомбоубежище": Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле 11:04"Колхозный блонд": Дана Борисова удивила новым преображением 10:41Рыдает в машине: Брежнева выступила с заявлением после развода с Меладзе 10:41Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине 10:00"Живет во лжи с этим белым париком": Талызина жестко прошлась по Пугачевой 09:18Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы 09:04Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов 08:00Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе 06:40Эксперт дала советы по выбору репетитора 04:36О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро
112

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии пострадавших в результате столкновения поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, травму средней тяжести получил машинист.

"У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Все пять пострадавших госпитализированы. Медики проводят дообследование и оказывают необходимую помощь.

Столкновение поездов на станции "Печатники" произошло в 10:30. Поезд без пассажиров наехал на состав, стоящий на станции.

На компенсационный маршрут между станциями "Дубровка" и "Люблино" вышли 50 автобусов Мосгортранса. Предусмотрены остановки у станций "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская".

Департамент транспорта Москвы попросил пассажиров пользоваться Большой кольцевой и Замоскворецкой линиями метро, МЦК, вторым Московским центральным диаметром (МЦД-2) и наземным транспортом.

11 октября 2023, 12:56
Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы
Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро поезд без пассажиров столкнулся с составом, стоящим на станции.

Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике

Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике
Атака дрона отражена в Истринском городском округе. Силы противововоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подле к Москве.

Умер первый президент футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко

Умер первый президент футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко
Спортивное сообщество потрясено печальным известием.

Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым

Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым
Режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров найден мертвым.

Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей

Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей
В Москве пенсионерка оказалась обманутой мошенниками.

Выбор читателей

09/10Пнд"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 09/10Пнд"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню 09/10ПндГолос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы 10/10ВтрРыдает в машине: Брежнева выступила с заявлением после развода с Меладзе 09/10Пнд"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева 10/10ВтрНедоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке