Диковинную птицу нашли живой на помойке в мороз

Новости Кемерова пополнила история об удивительной находке. С наступлением темноты в мороз 42-летний горожанин Андрей обнаружил на помойке диковинную птицу. Когда мужчина приблизился, она не улетела. Как передает сайт VSE42.RU, существо находилось в прострации и не реагировало на окружение.
Эксперты в помощи диким и экзотическим животным выяснили, что птицей оказалась длиннохвостая неясыть. Зоологи предполагают, что пернатая получила черепно-мозговую травму. Сейчас хищник находится в надежных руках специалистов, которые стараются его вылечить.