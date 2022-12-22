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Происшествия
В Челябинске затопило главный проспект из-за прорыва водопровода

В Челябинске затопило главный проспект из-за прорыва водопровода

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В Челябинске на Комсомольском проспекте прорвало водопроводную трубу, в результате затопило проезжую часть. Экстренные службы чистят ливневки и сгоняют воду с дороги, сообщает URA.RU. Также ведутся работы по ликвидации аварии.

Из-за подтопления в троллейбусе, который следовал по Комсомольскому проспекту, произошло замыкание. В транспорте в этот момент находились пассажиры. Водитель обесточил троллейбус, правда, самостоятельно выбраться люди не смогли. По данным РИА ФАН, МЧС уже доставило пассажиров в безопасное место.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 11:20 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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