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Происшествия
СМИ раскрыли новые подробности ДТП с участием космонавта Артемьева

СМИ раскрыли новые подробности ДТП с участием космонавта Артемьева

Мужчина, пострадавший при ДТП с участием космонавта-испытателя Олега Артемьева, был нетрезв. Об этом сообщается в телеграм-канале Daily Storm.
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Артемьев вызвал мужчине скорую и дал первые показания следственной бригаде. Журналисты сообщили, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте в темное время суток, тем самым вызвав аварийную ситуацию.

Медицинское освидетельствование космонавта показало, что он был трезв. "Космонавт активно сотрудничает со следствием и искреннее соболезнует пострадавшему", – пишут журналисты.

Две недели назад Артемьев вернулся с Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что пострадавшим оказался 63-летний руководитель проекта ЦПК "Звездный городок". Медики диагностировали у него ушиб мозга, переломы позвоночника и другие травмы.


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Олег Артемьев. Фото: Агентство "Москва"
Автор: 18 октября 2022, 11:49 Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник

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