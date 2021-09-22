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Происшествия

В Москве приезжий напал на пенсионерку с целью грабежа

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В российской столице приезжий напал на пенсионерку. Злоумышленник намеревался похитить у женщины сумку.

Потерпевшая крепко вцепилась в свои вещи, из-за чего преступнику не удалось закончить начатое. В данный момент подозреваемый задержан, передает "Царьград". По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.

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Автор: 22 сентября 2021, 19:16 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость853318
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Столько разной швали в России! Они не работать приехали, а грабить и убивать!
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