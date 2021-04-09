Армия Украины обстреляла пригород Донецка из миномета

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Данные о произошедшем уточняются. Отмечается, что в последние дни к линии разграничения были стянуты дополнительные силы украинской армии.
Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Данные о произошедшем уточняются. Отмечается, что в последние дни к линии разграничения были стянуты дополнительные силы украинской армии.
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